Kölns Matchwinner verhöhnt Ex-Boss live im TV

2018 kehrte der Torjäger nach Köln zurück - und am Dienstag schmeckte der Kölner Sieg gegen Schmadtkes Wolfsburger für Modeste zuckersüß. „Ich bin glücklich, weil wir die Mannschaft von Jörg Schmadtke in die Krise geschickt haben“, so der Goalgetter. Der Sportboss der Wolfsburger reagierte am Mittwoch gegenüber dem Fachmagazin „kicker“ cool auf die Aussagen Modestes: „Er kann das sagen, mich interessiert und beschäftigt das nicht.“