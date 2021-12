Sturm-Legende drückt wieder die Schulbank

Der Abschied kam überraschend. Ende Mai legte Christian Gratzei sein Amt als Tormanntrainer in Wolfsberg zurück, um für ein Jahr in Bildungskarenz zu gehen. Seither büffelt der Steirer emsig an seiner Fortbildung. Der 40-Jährige machte die UEFA-A-Lizenztrainerprüfung und kann nun Klubs bis zur 2. Liga coachen. Außerdem bestreitet der dreifache Familienvater momentan ein Fernstudium an der Uni Krems. „General Management heißt der Masters-Lehrgang, dabei geht’s um Vereinsführung“, erklärt der zehnfache Teamtorhüter. Ehrgeizig war die Sturm-Legende schon als Spieler, jetzt stellt sich Gratzei auch für die Zukunft breiter auf. „Ich habe in meinen 20 Profi-Jahren viele Erfahrungen sammeln können, auch bei der Zusammenarbeit mit Sturms Tormanntrainer Stefan Loch und Roland Goriupp habe ich viel mitnehmen können. Etwa, wie man innovativ und mutig an die Dinge herangeht.“