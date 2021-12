Marko: „Gegen Max läuft eine regelrechte Kampagne“

Rennleiter Michael Masi will beim Finale in Abu Dhabi am Sonntag bei Verstößen gegen die Fairness hart durchgreifen. Helmut Marko spricht von Regel-Idiotie, gegen die man sich weiterhin stemmen wird. Und der Red-Bull-Motorsportchef meint: „Max wird bewusst als gefährlicher Fahrer hingestellt, da läuft eine regelrechte Kampagne!“