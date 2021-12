Finaler Crash in F1? Rennleitung droht Verstappen

FIA in der Kritik

Was allerdings niemand will, ist eine sich hinziehende WM-Entscheidung in einem Jury-Kammerl, zumal die FIA-Verantwortlichen um Masi nach dem Großen Preis von Saudi-Arabien in der Vorwoche schon heftig in der Kritik stehen. Der Australier Masi, dem erratische Entscheidungen ohne erkennbare, durchgängige Linie vorgeworfen werden, wird in Medienberichten sogar die baldige Absetzung prophezeit. In Jeddah fuhr Hamilton Verstappen ins Heck, nachdem dieser die Geschwindigkeit auf untypische Weise reduziert hatte.