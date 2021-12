Ab 17 Uhr LIVE: Ried gegen Altach im Ticker

„Es hat natürlich Gründe, dass wir in den letzten Wochen so performt haben. Wir müssen eine geschlossene Einheit auf dem Platz sein. Entschlossenheit wird der Schlüssel sein“, befand Canadi. Nicht mehr mit dabei sein wird Martin Kobras. Der 35-jährige Tormann, der in der laufenden Saison kaum mehr gefragt war, hört nach 12 Jahren in Altach und 163 BL-Spielen (5 davon für Sturm Graz) auf. Insgesamt will der Club in der Ligapause nachrüsten. „Wir werden definitiv aktiv sein im Winter“, sagte Sportdirektor Werner Grabherr.