Invasion soll in Roppener Anlage gestoppt werden

„Die Neophyten werden in Tirol zum Problem werden“

Das Experiment in der Abfallaufbereitungsanlage mit den heuer angelieferten Neophyten war spannend. Zu klären war, ob die Schädlinge bzw. ihre Samen bereits während der ersten Fermentierung - Trockenvergärung bei 50 bis 55 Grad drei Wochen lang - vernichtet werden. „Das Ergebnis ist eindeutig“, erläutert Weinseisen, „alle Neophyten außer der Lupine sind nach dem ersten Schritt zerstört.“ Die Lupine ist also die zäheste von allen und braucht für die Vernichtung den zweiten Schritt, die Vergärung in den Rotteboxen bei 70 Grad weitere zwei Wochen lang. Conclusio: Neophyten werden in Müllaufbereitungsanlagen mit einstufigem Fermentierprozess vernichtet, die Lupine allerdings müsste nach Roppen gebracht werden.