Champions-League-Aufstieg: Salzburg im Party-Modus

Dabei hat Okafor schon ganz andere Zeiten erlebt. Vor zwei Jahren zahlte Salzburg für den Angreifer rund elf Millionen Euro an den FC Basel und machte ihn damit zum teuersten Einkauf der Klubgeschichte. Danach konnte sich Okafor auch wegen Verletzungen nicht wie erhofft in Szene setzen, ehe er in dieser Saison richtig durchstartete. „Ich habe trotz allem nie den Fokus und den Glauben verloren und wurde für meine harte Arbeit belohnt“, erzählte der Schweizer.