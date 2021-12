Süße Waschbären werden zur Plage

Der aus Nordamerika stammende Waschbär wurde erstmals 1985 in der Steiermark gesichtet. 2019 wurde ein Monitoring der Landesjägerschaft durchgeführt – und tatsächlich wurden in 43 Jagdrevieren Exemplare gesichtet. Deutschlandsberg galt bisher als weißer Fleck, jetzt wurden aber mittels Kameras in Wies vier Stück entdeckt. Die Vermutung liegt nahe, dass sie aus privater Haltung stammen.