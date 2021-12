„And Just Like That...“ beginnt mit Schock-Tod

Am Donnerstag ist die „Sex and the City“-Nachfolgeserie „And Just Like That...“ auf Sky mit den ersten zwei Folgen gestartet. Und einfach so beginnt die neue Geschichte um Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) und Miranda (Cynthia Nixon) mit einem unerwarteten Todesfall. Und so viel sei gleich verraten, es ist nicht Samantha (Kim Cattrall), die in der 50Plus-Version der Kultserie nicht mehr mit dabei ist. Die ist nach London verfrachtet worden.