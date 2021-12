„Fußball-Gott“ Burgstaller: „Hätte Vogel gezeigt!“

Am Wochenende wartet auf dich das Österreicher-Duell mit Düsseldorfs Christoph Klarer. Die Fortuna, die derzeit Elfter ist, hat am vergangenen Spieltag euren ersten Verfolger Darmstadt überraschend mit 3:1 besiegt. Was stimmt dich positiv, dass ihr auch in diesem Spiel als Sieger vom Platz gehen werdet?

Grundsätzlich wird’s ein ganz schwieriges Spiel für uns. Die letzten Partien gegen Düsseldorf haben wir verloren, der Gegner liegt uns nicht so. Sie haben mit Hennings einen abgezockten Stürmer. Da müssen wir sicher wieder an unsere Leistungsgrenze gehen, wenn wir da etwas mitnehmen wollen. Mit weniger als hundert Prozent wird’s auf keinen Fall funktionieren. Aber ich bin positiv gestimmt. Wir sind gut drauf - und wenn wir das auf den Platz bringen, was wir können, dann werden wir auch die drei Punkte holen.