Woods-Comeback nach schlimmen Autounfall

Tiger Woods war am 23. Februar in Los Angeles mit dem Auto von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und dabei komplizierte Brüche am Bein erlitten. Er lag drei Wochen im Krankenhaus und weitere drei Monate in einem Krankenbett daheim in Florida. Im November hatte der 45-Jährige mit einem kurzen Video, das ihn auf einem Golfplatz beim Schlagen zeigt, für Aufregung gesorgt. In der vergangenen Woche gab er an, nicht an eine vollständige Rückkehr auf die PGA-Tour zu glauben.