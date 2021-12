Haus in Tirol in Flammen: Zwei Bewohner verletzt

Feueralarm am Dienstagabend im Tiroler Jenbach (Bezirk Schwaz): In einem Wohnhaus ist bei einem Zubau ein Brand ausgebrochen. Dutzende Florianijünger kämpften gegen die gewaltigen Flammen an. Zwei Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden.