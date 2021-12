„Casanova“ knöpft Frau (55) im Internet Geld ab

Laut Polizei stellte der Betrüger Mitte November über eine Datingplattform Kontakt zu der 55-Jährigen her. „Über soziale Medien erfolgte in nächster Zeit ein intensiver Kontakt bis der unbekannte Täter unter Vorspiegelung einer Notlage begann, mehrere Geldbeträge von der Frau zu fordern.“ Nachdem die Deutsche in mehreren Tranchen bereits einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag auf ein deutsches Konto überwiesen hatte und der Täter erneut die Überweisung eines hohen vierstelligen Eurobetrages forderte, erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei.