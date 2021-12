„Schande der Nation“: Kolumbien-Match geht viral

Manipulationsskandal in Kolumbien! Im Spiel um den Aufstieg in die erste Klasse gewann Union Magdalena 2:1 gegen Llaneros in Bogota. Union drehte das Spiel mit Toren in der 95. und in der 96. Minute. Der Siegestreffer löste eine Welle an Empörung aus. Es ist klar zu sehen, dass die Heimmannschaft nicht einmal ansatzweise versucht, den Ball zu erobern. Zu Beginn des Angriffs bleibt bereits ein Verteidiger ohne jedweden Grund stehen und auch beim Abschluss assistiert die ganze Defensive von Llaneros freiwillig. Der Präsident von Kolumbien. Ivan Duque, sprach angesichts solcher Bilder von einer „Schande der Nation“. Die Aufnahmen gingen schnell viral.