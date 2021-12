Halle Berry nahm größten Misserfolg mit Humor

„Ich ging dahin, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns alle so ernst nehmen“, erklärte Halle Berry im Gespräch mit „Vanity Fair“. „Wenn wir einen Award bekommen, wenn wir einen Oscar bekommen, dann wird uns gewissermaßen das Gefühl gegeben, dass wir besser sind als alle anderen, aber das sind wir nicht. Du wurdest in diesem Jahr einfach von deinen Kollegen ausgewählt und dafür geehrt, was sie als herausragende Arbeit betrachteten ...“