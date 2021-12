„Stolz!“ - ServusTV mit Formel-1-Bilanz zufrieden

Erstmals teilen sich ServusTV und der bisherige Exklusivinhaber ORF in dieser Saison die Free-TV-Rechte an der Königsklasse des Motorsports. Das Saisonfinale am Sonntag (14.00 Uhr MEZ) in Abu Dhabi, in dem auch die WM-Entscheidung zwischen Max Verstappen und Titelverteidiger Lewis Hamilton fällt, zeigt ORF 2. Die Vereinbarung zwischen dem öffentlich-rechtlichen Sender und jenem von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz gilt vorerst bis inklusive der Saison 2023.