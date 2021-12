Rennunterbrechung: Lewis Hamilton stinksauer

Zur Erklärung: Schumacher war in der zehnten Runde in die Streckenbegrenzung gekracht. Das Safety Car war schnell draußen, der führende Hamilton - als „Pole“-Mann ideal gestartet - nützte die Zeit für einen Boxenstopp. WM-Leader Max Verstappen blieb dagegen auf der Strecke und übernahme die Führung. Verstappen beschwerte sich über die geringe Geschwindigkeit des Safety Cars. „Das sollte verboten werden“, funkt er säuerlich an die Box. Sein Argument: Die Reifen würden abkühlen. Dann allerdings die - für viele überraschend - Entscheidung der Roten Flagge: Renn-Abbruch. Alle Autos mussten zurück ins Fahrerelager. Das ermöglichte Verstappen, die Reifen zu wechseln - ein großer Vorteil für Red Bull und den WM-Leader.