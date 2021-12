Saudi Arabien: Schumacher zerlegt Haas-Boliden

Es passierte - ganz ähnlich wie bei Ferrari-Pilot Charles Leclerc am Freitag - in Kurve 23: Schumacher schien zu schnell dran, verlor die Kontrolle über sein Auto, drehte sich raus und krachte mit vollem Karacho in die Streckenbegrenzung. Der Bolide schwer beschädigt, Schumacher selbst blieb aber unverletzt. Die Gelbe Flagge aber schnell geschwungen, das Safety Car sofort draußen.