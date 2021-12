Nächster Corona-Fall! ÖHB-Damen spielen ohne Huber

Die Corona-Misere in Österreichs Frauen-Handball-Nationalteam hält weiter an. Wenige Stunden vor dem zweiten Vorrundenspiel bei der WM in Spanien am (heutigen) Samstag (18.00 Uhr/live ORFSport+) gegen Argentinien musste man einen neuerlichen positiven Covid-19-Fall vermelden. Diesmal erwischte es Kreis-Läuferin Josefine Huber, teilte der ÖHB mit. Die Auswahl hatte bereits beim Auftaktsieg über China ohne Teamchef Herbert Müller und vier Stammspielerinnen antreten müssen.