Pfannenboutique by Olav eröffnete in Wien

Jedes Jahr landen in Europa viele tausend Tonnen Kochgeschirr - und somit wertvolles Metall - auf dem Müll. Das Start-up Olav möchte diesen Umstand ändern und entwickelte mit Olav das „Kochgeschirr für ein ganzes Leben“. Nach dem Erfolg im Onlineverkauf eröffnete das deutsch-österreichische Start-up jetzt seine erste Pfannenboutique by Olav als Pop-up-Store in der Spiegelgasse 3, im 1. Wiener Gemeindebezirk. Das Konzept überzeugte auch die bekannte Gastronomin Haya Molcho, die zum Einstand eine orientalische Variante des Kaiserschmarrn zauberte.