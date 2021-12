Ab 17 Uhr LIVE: Sturm Graz gegen Admira

Das Ziel: „Die Ausgangsposition für die Meistergruppe günstig zu gestalten“, gab Ilzer an, dem gegen die Niederösterreicher u.a. der gesperrte Jusuf Gazibegovic fehlt. Statistisch gesehen hatte die Admira zuletzt wenig zu bestellen gegen die Grazer. In der Liga ist man seit zehn Partien (0-2-8) ohne Sieg, und seit dem bisher letzten Sieg der Niederösterreicher in Graz, dem 2:0 am 30. November 2016, gewannen die Hausherren in der Merkur-Arena sechsmal mit insgesamt 20:3 Toren.