Sechs Burgenländer im Genuss Guide prämiert

Die Preisträger

In der Kategorie Feinkost und Greißlerei hat casa.peise & dió aus Mörbisch es geschafft, der beste Supermarkt ist der Nah&Frisch von Sabi Kuni aus Pama, bei den Spezialisten steht Erich Stekovics aus Frauenkirchen ganz oben, unter dem Punkt Ethno findet man „il sapore pur“ aus Oberwart, bei den Märkten wird die Markthalle Kulinarium Burgenland in Eisenstadt genannt und in der Kategorie Käse ist es die Schafzucht Hautzinger aus Tadten, die hervorsticht.