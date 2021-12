Baustelle am Franz-Josefs-Bahnhof bremst S-Bahn

Geld in Infrastruktur am Land stecken

Geht es nach Grünen-Mandatar Georg Ecker aus dem Waldviertel, würde er diese Investitionen lieber in die Infrastruktur auf dem Land stecken: „Es sind noch immer viele Gemeinden in Niederösterreich nicht mit den Öffis erreichbar. Das ist doch nicht mehr zeitgemäß“, forderte Ecker bei der jüngsten Landtagssitzung ausgerechnet mehr Busse auf den Straßen: „Das Klimaticket ist nur der Anfang.“ - Antrag abgelehnt.