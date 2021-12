Parag Agrawal: Inder feiern „ihren“ Twitter-Chef

Parag Agrawal hatte am Montag den Twitter-Chefposten von Jack Dorsey übernommen. Der Absolvent des Indian Institute of Technology (IIT) in Bombay und der Stanford-Universität ist seit zehn Jahren bei Twitter und war dort zuletzt als Technikchef aktiv. Aktionäre hatten Dorsey zuvor schon länger nachgesagt, er könne sich wegen seines zweiten Unternehmens Square nicht ausreichend auf Twitter konzentrieren.