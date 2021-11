Österreicher wird neuer WHO-Notfallchef für Europa

Der „Krone“ hatte er es schon vorab verraten, jetzt ist es offiziell: Der Österreicher Gerald Rockenschaub ist zum Direktor für gesundheitliche Notlagen in der Europäischen Region der Weltgesundheitsorganisation ernannt worden. „Ich freue mich sehr darüber, dass ein österreichischer Arzt und Public-Health-Experte in diese hohe Position in der WHO berufen wurde“, teilte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Montag mit.