Rodgers besiegt die Rams trotz gebrochenem Zeh

Der 36:17-Lead des Heimteams konnte lediglich auf 36:28 verkürzt werden. Bei diesem Stand sollte es sich in späterer Folge auch um den Final Score handeln. Während die Green Bay Packers mit Rang eins in der NFC-North voll auf Playoffs-Kurs sind, müssen die Rams in einer hart umkämpften NFC-West mit dem zweiten Platz (hinter den Cardinals) weiterhin zittern.