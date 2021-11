„Kaiserweis“: Regionale Spezialitäten trotz Corona

Die Idee, eine gemeinsame Vermarktungsplattform zu gründen, entstand schon vor einigen Jahren im Kaiserwinkl. Gemeinsam riefen die Tourismusverbände Kaiserwinkl und Kufsteinerland ein von Bund, Land und EU gefördertes Leaderprojekt ins Leben, in dem rund 60 regionale Produzenten unter der Dachmarke und dem Markennamen „Kaiserweis - regionale Vielfalt ist unsere Art“ gemeinsam vermarkten. „Kaiserweis“-Projektleiterin Evi Lechner wuchs in einem kleinen lebensmittelproduzierenden Betrieb auf. Dort wurden auch andere regionale Lebensmittel wie Schnaps, Käse, Honig und Ziegenmilchprodukte von den kleinen Produzenten um die Ecke angeboten. So haben auch einige „Kaiserweis“-Mitgliedsbetriebe in den letzten Monaten fleißig Käse, Speck, Schnaps, Lebkuchen und andere lokale Köstlichkeiten produziert.