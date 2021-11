Energieverbrauch sank in Österreich 2020 um 8%

Dagegen stieg bei den erneuerbaren Energieträgern die Erzeugung um zwei Prozent auf 441 PJ an. Dabei waren laut Statistik Austria die höchsten Zuwachsraten vor allem bei Wasserkraft (plus drei Prozent auf 151 PJ) sowie bei Photovoltaik (plus 20 Prozent auf sieben PJ) zu beobachten.