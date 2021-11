Sieben gute Tipps, wie Sie Strom sparen können

So geht Waschen ohne Verschwendung

Wie bei allen großen Haushaltsgeräten ist der erste Schritt die Anschaffung. Achten Sie auf die Energieeffizienz-Klasse. 40 Grad im Energiesparmodus reichen meistens aus. Statt in den Trockner lieber am Wäscheständer aufhängen - und nur das Allernötigste bügeln.