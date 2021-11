Eric Cantona: „Ich bin der neue ManUnited-Coach!“

„Hallo, meine Freunde“, sagt der inzwischen stilvoll ergraute „King Eric“ in immer noch gebrochenem Englisch: „Ich will euch hiermit exklusiv verraten, dass ich der neue Manager von Manchester United bin. Demnächst nenne ich euch die Namen meines Teams.“ Ein schnelles Statement, völlig aus der Luft gegriffen, versteht sich - fertig ist der Insta-Hit: 160.000 Aufrufe in nicht einmal einer Stunde. Und die britischen Medien spielen schon verrückt.