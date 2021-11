PSG: Pochettino nach Niederlage bei City gelassen

Die Revanche gelungen, den Gruppensieg eingefahren. Manchester City hat seine Rolle als Titelfavorit in der Champions League am Mittwoch mit einem 2:1 im Schlager gegen Paris Saint-Germain unterstrichen. Der unterlegene Finalist der vergangenen Saison kämpfte sich nach einem Rückstand gegen Lionel Messi und Co. zurück. Im September war City in Paris noch mit 0:2 unterlegen. PSG-Trainer Mauricio Pochettino bleibt indes gelassen.