Wöber verärgert: „Haben ein Nudeltor bekommen!“

Matthias Jaissle (Salzburg-Trainer): „Uns war bewusst, dass auf so hohem Niveau Kleinigkeiten entscheiden können. Das war der Fall. Das Gegentor war unnötig in der Entstehung. Wir waren nicht ganz so zwingend, wenn es um die Kreierung der eigenen Torchancen geht. Aber in Summe war es trotzdem ein ordentlicher Auftritt meiner Truppe. Wir hatten in der ersten Halbzeit 20 bis 25 Minuten, als wir gut im Spiel waren, da waren wir in der Spur. Mir geht ein bisschen ab, dass wir noch mutiger sind, dass wir noch mehr die Abschlüsse suchen. Die Entscheidungsfindung gehört immer dazu. Uns war von Beginn an bewusst, dass es eine ganz, ganz enge Gruppe ist. Jetzt müssen wir versuchen, dass wir im letzten Spiel zu Hause gegen Sevilla alles auf den Platz bringen und möglichst etwas Zählbares mitnehmen. Um Nerven geht es hoffentlich nicht. Wir müssen immer noch sehr, sehr bescheiden auftreten in der Champions League. Es ist immer noch etwas Großes für die junge Truppe.“