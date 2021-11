LIVE ab 21 Uhr: Red Bull Salzburg trifft auf Lille

Vor pandemisch bedingten Geisterspielen in Österreich - darunter das mögliche Gruppen-„Finale“ am 8. Dezember gegen Sevilla - dürfte es auch auf den Rängen noch einmal hitzig werden. Das knapp 50.000 Zuschauer fassende Stade Pierre Mauroy wird gut gefüllt sein. Das für die EM 2016 gebaute Stadion genießt durch sein schließbares Dach den Ruf eines Hexenkessels. Jaissle prognostizierte: „Das wird ‘ne geile Atmosphäre sein.“ Okafor erwartete ein ähnliches Tollhaus wie in der Champions-League-Qualifikation in Bröndby. „Wenn wir versuchen, das so gut wie möglich auszublenden und uns auf uns fokussieren, werden wir es gut machen.“