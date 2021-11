Kopf-Crash beim Spitzenspiel ließ Fans erschaudern

Es war ein langer Ball, mit dem Edin Dzeko alleine auf das Tor von Ospina ziehen wollte. Der Goalie aber ahnte schon, was kommt und riskierte im wahrsten Sinne des Wortes Kopf und Kragen, um seine Mannschaft zu retten. Am Ende reichte es auch so nicht für einen Punkt. Inter gewann 3:2 und fügte Napoli seine erste Saisonniederlage zu.