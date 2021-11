15.297 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden Kopieren

Oberösterreich liegt mit 3377 Neuinfektionen immer noch an erster Stelle, gefolgt von Niederösterreich mit 2442 Neuerkrankungen. In Wien wurden 1870 Corona-Infizierte gemeldet, in Kärnten 1764, in Salzburg 1606 und in Tirol 1581. 1514 Neuinfektionen gibt es in der Steiermark, und die beiden Bundesländer mit der niedrigsten Neuinfektionsrate sind Vorarlberg mit 788 und Burgenland mit 355 neuen Fällen.