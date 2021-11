Uni Innsbruck schickt Studierende in Fernlehre

Aufgrund der stark ansteigenenden Infektionszahlen in Tirol geht nun auch die Innsbrucker Universität auf Nummer sicher. In einer Aussendung am Donnerstag hieß es, dass die derzeitige Lage „einen erneuten Umstieg auf virtuelle Lehre notwendig“ mache. Der Forschungs- und Lehrbetrieb bleibe jedoch im vollen Umfang aufrecht.