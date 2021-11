„Krone“-Herzensmensch: Die gute Seele einer Region

„Ich habe mein ganzes Leben lang immer gearbeitet. Als ich dann in Pension gegangen bin, wollte ich mir eine neue Aufgabe suchen“, erzählt Erni Leopold. Gefunden hat sie diese Aufgabe schließlich im ehrenamtlichen mobilen Hospizdienst. Seit mittlerweile zehn Jahren betreut und begleitet die 70-Jährige Menschen in ihren schwersten Stunden. Gemeinsam mit einigen weiteren Kolleginnen ist sie im Bezirk Horn im Bereich der Sterbe- und Trauerbegleitung tätig. Die Betroffenen werden vor Ort besucht und in ihren letzten Stunden begleitet.