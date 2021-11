An „digitalen Körpern“ lernen

Zum Studium der Medizin gehört es nun einmal, an echten Körpern zu lernen. Nicht jedem Studenten fällt das „Arbeiten“ an menschlichen Leichen allerdings so leicht. Forscher der Universität Camebridge (GB) stellten sogar in einer Untersuchung fest, dass die Sezierung „echter“ Verstorbener durchaus Auswirkungen auf die Medizinstudenten hatte: Zwar waren diese überwiegend positiv, etliche junge Menschen hatten jedoch Hemmungen und Angstgefühle. Bereits vor etwa zehn Jahren wurden daher virtuelle Seziertische erfunden und auch ständig weiterentwickelt. Allerdings war es die Corona-Krise, welche die Digitalisierung in allen möglichen Bereichen des Lebens schließlich vorantrieb. Medizinische Ausbildung via Fernunterricht brachte nämlich vor allem im Jahr 2020 einen großen Vorteil. Für die heutige Studentengeneration ist auch durch die Pandemie der digitale Zugang zu Lernstoff bereits vollkommen natürlich.