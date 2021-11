Premiere! FIS schreibt Ski-Geschichte in Dubai

Gestern wurde ein wahrlich bemerkenswertes Stück Skigeschichte geschrieben: Mit zwei Hallen-Slaloms fanden die ersten offiziellen FIS-Rennen in Dubai statt. Austragungsort war der Wintersport-Dom im 223.000 Quadratmeter großen Einkaufszentrum „Mall of the Emirates“. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Alexander Hofstetter.