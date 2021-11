Rückkehr mit besten Erinnerungen für „Gold-Mäggy“

Ebenfalls vor Ort: Magdalena Egger. „Reisen in den hohen Norden sind für mich mit allerbesten Erinnerungen verknüpft“, gesteht die 20-Jährige. Kein Wunder: In Narvik (Nor) holte sich die Lecherin bei der Junioren-WM 2020 gleich drei Goldmedaillen, in Levi krallte sie sich vergangenen November mit Rang 19 im ersten Slalom ihre ersten Weltcuppunkte. „Ich habe in Skandinavien bisher nur gute Erfahrungen gemacht“, erinnert sich die Head-Pilotin, die seit dieser Saison mit der selben Trainingsgruppe wie Liensberger unterwegs ist.