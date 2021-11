Für 700 Millionen! Staples Center wird umbenannt

Crypto.com hat seinen Sitz in Singapur. Unternehmenschef Kris Marszalek sagte der „Financial Times“, er rechne anfänglich mit „gewissem Widerstand“ gegen den Namenswechsel. Das sei „nur natürlich“. In einigen Jahren aber würden sich die Leute zurückerinnern und sagen: „Das war der Moment, in dem die Kryptowährungen sich universell verbreitet haben und die dominante Währung wurden.“