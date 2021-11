Gemeinsame Verantwortung

In dieser schlimmsten Phase der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren, einer Phase, deren Schwere diese Regierung ganz klar mitzuverantworten hat - genau in dieser Zeit, in der Zusammenhalt und Gemeinsamkeit zumindest innerhalb der politischen Führung unseres Heimatlandes oberstes Gebot wären -, in dieser Zeit schlagen die Koalitionspartner eine offene Schlacht.