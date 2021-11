Seilbahner gondeln in ungewisse Skisaison

Sie blickt mit gemischten Gefühlen in Richtung Wintersaison. Auch wegen der seit Sonntag geltenden deutschen Reisewarnung. „Die Regeln für die Kinder sind problematisch“, so Scheffer. Wie berichtet, müssen Ungeimpfte und Nicht-Genesene nach ihrem Österreich-Urlaub zumindest fünf Tage in Quarantäne.