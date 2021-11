Hotelier ist Sieger des zweiten Tirol Change Award

„Im Einklang mit der Natur nachhaltig wirtschaften.“ Spätestens seitdem die Klimakrise in aller Munde ist, ist dieses Motto das Gebot der Stunde. Beim „4. Change Summit“ im Haus der Musik in Innsbruck wurden am Montag zehn Tiroler Unternehmen, Initiativen und Personen geehrt, die nach diesem Motto wirtschaften.