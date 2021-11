Kocher: Kurzarbeit bleibt Mittel der Wahl

„Wir können am Arbeitsmarkt recht beruhigt sein, was die Instrumente betrifft“, sagte Kocher angesichts der Entwicklung der Covid-Pandemie. „Die Kurzarbeit läuft bis nächsten Sommer, die Kurzarbeit für die Corona-Zeit läuft bis Ende des Jahres. Da werden wir genau schauen, ob es eine Anpassung braucht, was die Zeitdauer betrifft. Da müssen wir die nächsten Tage noch abwarten“, sagte der Minister. „Der Appell ist natürlich jetzt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu kündigen.“