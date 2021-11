Wolff über Verstappen-Manöver: „Absolute Sauerei!“

Dem Qualifying-Desaster zum Trotz hat Lewis Hamilton den Formel-1-Grand-Prix von Brasilien am Sonntag gewonnen. Der vom zehnten Platz gestartete Brite setzte sich im überlegenen Mercedes am Sonntag in Sao Paulo vor seinem WM-Rivalen Max Verstappen durch. Doch Teamchef Toto Wolff sprach nach dem Rennen dennoch von einer „absoluten Sauerei“.