Reuttener Kaufleute spielen Christkindl

14 Gewinner wöchentlich

„Für jeden Kunden wandert ab 22. November pro 20-Euro-Einkauf eine Teilnahmekarte in die Gewinnbox“, erklärt Kaufleuteobmann Christian Senn, „diese nimmt dann an den vier Wochenziehungen und auch an der Hauptziehung teil“. Wöchentlich wird man 14 Kunden entweder mit einem Sachpreis von 200 € oder einer Familienkarte für die Alpentherme Ehrenberg inclusive der Highline 179 beglücken.