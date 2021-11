Grazer Prügel-Opfer kann schon wieder Scherzen

34-Jähriger kommt in Untersuchungshaft

Heute, Mittwoch, soll der Tatverdächtige, der in Graz keinen fixen Wohnsitz hat, in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden. Die Staatsanwaltschaft wird dann auch einen psychiatrischen Gutachter damit beauftragen, den Geisteszustand des 34-Jährigen zu überprüfen. Er dürfte allen Anschein nach aber psychisch krank sein.