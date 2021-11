Musk verkauft Aktien: Tesla-Kurs auf Talfahrt

Tesla-Chef Elon Musk hat sich von Twitter-Nutzern dazu verpflichten lassen, für höhere Steuerzahlungen ein Zehntel seines Anteils am Elektroauto-Hersteller zu verkaufen. In einer von Musk angestoßenen Umfrage wurden 57,9 Prozent der Stimmen für den Aktienverkauf abgegeben. Das Paket wäre zum Schlusskurs vom Freitag etwa 21 Milliarden Dollar (18,23 Mrd. Euro) wert. Anleger stellen sich aber darauf ein, dass nach Musks Anteilsverkauf mehr Tesla-Aktien am Markt sein werden. Am Montag sank der Kurs um rund fünf Prozent.