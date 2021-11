Das hört sich gar nicht anstrengend an, werden jetzt viele denken. Also hinaus zum Spazierengehen, Laufen oder Radfahren. Viel trinken nicht vergessen, am besten Wasser oder Tees aus Heilpflanzen wie Ingwer, Salbei oder Spitzwegerich. Ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung rundet das „Anti-Schnupfen-Programm“ ab. Und was raten Apotheker? „Vitamin C ist eines der wichtigsten Vitamine zur Unterstützung des Immunsystems. Es kann freie Radikale abfangen und dadurch Husten, Schnupfen und Heiserkeit vorbeugen“, erklärt Mag. pharm. Wilhelm Wulz, Apotheker in Salzburg. Enthalten etwa in Paprika, Brokkoli und Orangen.